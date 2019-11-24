هل تنتظر ريهام حجاج طفلها الأول من طليق ياسمين عبدالعزيز؟.. صورة تثير التكهنات

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سببت الفنانة المصرية ريهام حجاج حالة من الجدل بعدما قامت بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، أثارت الشكوك حول حملها.
ريهام ظهرت في الصورة بوزن زائد، مما جعل الجمهور يتساءل عن حملها، وبعدما كثرت التعليقات والتخمينات قررت الفنان أن تحسم الجدل بنفسها.
الفنانة ردت على متابعة تسال عن حملها، وقالت في تعليق: «لا مش حامل»، ثم ردت متابعة أخرى لتخبرها أن شكل وجهها يوحي بل ويؤكد حملها، مما جعل ريهام ترد: «اقسم بالله أنا مش حامل».
ريهام متزوجة من رجل الأعمال محمد حلاوة، والذي ظل لسنوات متزوجا من الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأنجب منها ولديه ياسمين وسيف، حتى أعلنت ياسمين في مطلع العام طلاقها منه دون ذكر أسباب.
الفنانة المصرية ريهام حجاج واجهت العديد من الاتهامات، وأطلق عليها البعض خاطفة رجال، لكنها نفت ذلك، وأكدت أن ياسمين ليست صديقتها، وأن علاقتها بمحمد حلاوة انتهت منذ شهور طويلة.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل “كارمن” والذى عرض خارج دراما رمضان الماضي، وتستعد “ريهام” لخوض السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل من بطولتها لم تكشف عن تفاصيله بعد.
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