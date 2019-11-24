عبير صبري: هناك من يتمنى طلاقي.. وممنوعة من دخول المطبخ لهذا السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعود الفنانة المصرية عبير صبري قريبا للسينما مرة أخرى مع المخرج مجدي احمد علي، بعد غياب سنوات.

عبير رفضت الكشف عن تفاصيل العمل، وأكدت أنها تحمست لفكرة الفيلم، وخاصة أنها ستتعاون مع مخرج كبير، وتأمل ان تحقق نجاحا ملموسا.

الفنانة المصرية تحدثت عن حسابتها الشخصية، وأشارت إلى أنها تتعرض للحسد كثيرا هي وزوجها، وبالتالي تحرص دائما على كتابة جملة «ما شاء الله»، عبر حسابها الخاص لتحصين نفسها وزوجها.

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عبير قالت إنها لا تهتم بمن ينتقد قناعتها التامة بالحسد، وخاصة أنه مذكور في القرآن، وأنها تتأثر سريعا بأي نظرة.

الفنانة المصرية أكدت أن هناك من يتمنون طلاقها، ولذلك فهي لم تعد تقبل أي تعليق مسئ لها أو لزوجها، وتقوم بعمل بلوك لأي شخص لا يحترمها.

عبير نفت ما قيل بشأن خضوعها مؤخرا لأي عملية تجميل، وأكدت أنها تنوع فقط من طريقة وضعها للماكياج، مما يجعلها تبدو بشكل مختلف.

الفنانة المصرية قالت إنها فقدت مؤخرا المزيد من وزنها الزائد بسبب خضوعها لنظام غذائي زايد، لافتة إلى أنها أصبحت ممنوعة من دخول المطبخ وتحضير الوجبات حتى لا تتعرض للإغراء، حيث تتناول اللبن والزبادي والخضروات فقط.