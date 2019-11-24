أول ظهور لغادة عادل بعد العملية الجراحية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
خضعت الفنانة المصرية غادة عادل لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة، مساء الأحد 17 نوفمبر، حيث كانت تعاني من التهاب في الزائدة الدودية.
وكان أول ظهور لغادة بعد عمليتها الجراحية، في حفل عيد ميلاد الفنانة التونسية هند صبري، والذي أعده لها زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف وصديقتها المقربة حنان، خلال إحدى الحفلات التي أقيمت على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.
الفنانة المصرية أطلت في الحفل بفستان أسود قصير، وظهرت وهي جالسة على كرسي، حيث يبدو أنها لا تزال متعبة من آثار الجراحة.
وكانت الفنانة المصرية غادة عادل قد تعرضت لآلام شديدة في البطن، وهو ما دفعها لإجراء الفحوصات اللازمة في المستشفى، والتي أظهرت أنها تعاني من التهاب في الزائدة.
الفنانة المصرية اضطرت للخضوع لعملية جراحية، وغادرت المستشفى بعد إجراء العملية بيوم واحد.
وكان حفل عيد ميلاد هند صبري قد شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم يسرا، ليلى علوي، بسمة، غادة عادل، منة شلبي، كندة علوش ووجها الفنان عمرو يوسف، والإعلامية إنجي علي، والإعلامية بوسي شلبي.
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