إيمان العاصي تحصد التعليقات بفستان أبيض قصير.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية إيمان العاصي جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إيمان ظهرت في الصورة وهي ترتدي فستان أبيض قصير يكشف عن قوامها الممشوق، بينما لم تتكلف إيمان في وضع ماكياجها، واختارت تسريحة شعر أنيقة.

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جمهور الفنانة الشابة أمطرها بعدد كبير من التعليقات من خلال حسابها الشخصي، وتغزل في اللون الأبيض عليها.

الفنانة المصرية حققت نجاحا كبيرا بعدما شاركت في مسلسل «نصيبي وقسمتك» بحكاية تحمل عنوان «كله بالحب»، مع الفنان شريف سلامة.

الفنانة المصرية تقوم حاليا باستكمال مشاهدها في مسلسل «مملكة إبليس»، ونفت إيمان مؤخرا ما قيل بشأن وجود خلافات بين بطلات العمل، مؤكدة ان تلك الشائعات تنتشر عادة قبل عرض أي مسلسل.

مسلسل “مملكة إبليس” من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.