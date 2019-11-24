كيف تحولت صداقة ريم أحمد وطه خليفة لقصة حب قوية؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ريم أحمد، تفاصيل قصة حبها مع الفنان طه خليفة، وكيف تحول الأمر من صداقة قوية إلى زواج.

ريم أحمد، قالت خلال لقائها برفقة زوجها في برنامج “الجمعة في مصر”، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أنها كانت دائمًا تتدخل للصلح بينه وبين صديقته، ومن قوة الصداقة بينهما كان جميع زملائهما يسألونهما عن وجود قصة حب بينهما وهما ينفيان.

طه خليفة، قال إن مستوى الصداقة بينهما كان ممتد للعائلة كذلك، وأن المشاعر بينهما بدأت تتغير بعد مشاركتها في عرض مسرحية “البدايات أجمل”.

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وأكد أن من أهم أسباب نجاح زواجهما هو التفاهم وعلاقة الصداقة بينهما، مشيرًا إلى وقوع بعض الخلافات البسيطة كأي زوجين ولكنهما يتفهمان الأمر سريعًا بسبب تخليهما عن صفة الزوجين واستعادة روح الصداقة بينهما من جديد.

وأوضح أن زوجته تعرف كل أسراره وكذلك نقاط ضعفه ونقاط قوته، وتعرف كيف تتعامل معه، وهذا من أهم أسباب نجاحهما.

ريم أحمد، كشفت خلال الحلقة عن غيرة زوجها عليها مؤكدة أنه يمنعها من الذهاب للجيم منفردة ويحرص على مرافقتها، ووصفت غيرته بابمعتدلة والغير خانقة.