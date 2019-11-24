فضل شاكر يُطلق أغنية "وطني" بصوته









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل النجم فضل شاكر مع التظاهرات الشعبية في لبنان التي واكبها بإعادة إطلاق "وطني" مجدداً بذلك أغنية السيدة فيروز. وهي خطوة لاقت تفاعلاً من الجمهور الذي يفتقد لمساحة الإحساس بأغنياته وصوته بعد أن أبعد نفسه عن الفن وانخرط لفترة بتنظيمات صُنِّفَت بالإرهابية، ما أدى لرفع دعاوى قضائية بحقه طالته باتهامات خطيرة.

ولاقت هذه الأغنية إعجاب المتابعين بدليل انتشارها السريع على مواقع التواصل الاجتماعي. علماً أنه يُطلق هذه الأغنية عقب رسالة وجهها للمتظاهرين قال فيها: "أيها المظلومون الغاضبون من كل طوائف لبنان إعلموا ان الله سينتقم ممن ظلمني ويظلمكم وستشرق شمس الحرية وسيعود لبنان الفرح والحب والحياة" الأمر الذي لاقى تأييدا وهجوماً عليه ممن يعتبرونه فار من وجه العدالة حتى الساعة".

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هذا ويتعاون "شاكر" مع الموزع أحمد إبراهيم في أغنية جديدة من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد. علماً أنه طرح عبر قناته على YouTube أغنية بعنوان "ياترى" باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب، كما طرح أغنية أخرى بعنوان "حبيتك"، وهي من كلمات محمد رفاعى، وألحان وتوزيع علي أباظة. اللذين تعاون معهما بأغنيته السابقة "مع السلامة" التي طرحها في نهاية العام الماضي وكانت آخر أعماله باللهجة المصرية ولحنها وليد سعد.