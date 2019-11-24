شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها مع رجاء الجداوى وبوسى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة الكبيرة ميرفت أمين، بعيد ميلادها وسط عدد من أصدقائها من داخل الوسط الفنى منهم، الفنانة رجاء الجداوى، والفنانة دلال عبد العزيز، والمطربة غادة رجب، والفنانة المعتزلة نورا شقيقة النجمة بوسى، والاعلامية بوسى شلبي.

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين، مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة وشاركها فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

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يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع - الكبار والصغار - ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.