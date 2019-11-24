شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حسن حسني .. اشرف زكي يعتزم تقديم بلاغ للنائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع عن نيته في تقديم بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى ضد شخص ينتحل صفحة صحفى يعمل بأحد المؤسسات القومية، وذلك بتهمة الترويج لأخبار كاذبة نشرها بشأن وفاة الفنان الكبير حسن حسنى.

وقد نفى نقيب المهن التمثيلية كل ما أثير خلال الساعات الماضية، بشأن وفاة الفنان القدير، حين أكد علي أن حسن حسني بصحة جيدة ولا صحة لما كتبه أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن رحيله بعد تدهور حالته الصحية.