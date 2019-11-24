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شكرا لقرائتكم خبر عن يستعدون للجزء الرابع..شاهد أبطال فيلم The Matrix بعد 20 عاما من بداية السلسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عشرون عاماً مرت منذ عرض أول فيلم لسلسلة الاكشن الشهيرة The Matrix التي عرضت في مارس 1999، ونجحت في التربع على عرش ايرادات السينمات آنذاك وحققت ما يقارب من المليار ونصف المليار ايرادات للثلاثة أجزاء، التي كان آخرها عام 2003، حتى قررت الشركة المنتجة العمل تنفيذ جزء رابع من السلسلة بنفس الأبطال.
وفي تقرير لصحيفة digitalspy، ابرزت من خلاله التغير الكبير الذي طرأ على أبطال السلسلة الشهيرة منذ الجزء الأول الذي عرض قبل عشرون عاماً واليوم داخل كواليس تصوير إعداد الفيلم المقررعرضه أكتوبر عام 2021.
ووفقاً لتصريحات توبى إميريش، رئيس مجموعة وارنر بروس، فأن الممثلة العالمية كارى آن موس ستؤدى نفس دورها فى الأجزاء السابقة بجوار ريفز، وسيبدأ تصوير الجزء الجديد نهاية العام الحالي.
ومن المقررأن تقوم الكاتبة الشهيرة لانا واشيويسكى بتأليف الجزء الرابع، والتى وصفها إميريش بأنها من أفضل صانعى الأفلام الفريدة والأصلية فى السنوات العشرين الماضية، وسيشاركها كاتب السيناريو ألكسندرهيمون وديفيد ميتشل.
وانتهى الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بالحرب الكبرى التى خاضها البشر ضد الآلات والتى نجح فى نهايتها "ريفز" الذى يجسد شخصية نيو فى حسمها بالتغلب على الآلات بعد التحكم بقوته واستخدام العالم الحقيقى فى وقف تدفق الآلات على عالم البشر.
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