شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد رمضان يصلى داخل أحد المساجد فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد السوشيال ميديا صورة منتشر للنجم محمد رمضان، وذلك أثناء صلاته في أحد المساجد داخل نيجيريا أثناء تواجده هناك بغرض حضور مراسم حفل afrimawards بنيجيريا.

وقد توج محمد رمضان مؤخراً بجائزة المطرب الأكثر شعبية داخل القارة الأفريقية من قبل حفل afrimawards، وهو حدث موسيقى يقام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقى بهدف الترويج للموسيقى والثقافة الأفريقية.

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محمد رمضان اثناء صلاته

جدير بالذكر أن محمد رمضان قبل سفره إلي نيجيريا أحيا الخميس الماضى، حفلاً كبيراً ضمن فعاليات "موسم الرياض" غنا فيه أغانيه الذي اشتهر به حيث حرص جمهوره هناك علي التواجد بكثرة.