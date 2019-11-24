شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض فيلم "الفنار" المرشح للأوسكار بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
تدور احداث الفيلم حول تتبع "روبرت إيجرز" في فيلمه الجديد المليء بالهلاوس حارسا فنار بينما ينحدران تدريجيًا إلى الجنون أثناء تأدية عملهما في جزيرة نيو إنجلاند المعزولة في أواخر القرن التاسع عشر.
وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضي، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. عرض فيلم "الفنار" المرشح للأوسكار بمهرجان القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.