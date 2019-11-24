شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض فيلم "الفنار" المرشح للأوسكار بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، عرض للفيلم الأمريكي "الفنار" إخراج روبرت إيجرز، الذي يشارك بالقسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويعد الفيلم من أكثر الأفلام التي نالت اشاده نقدية في مهرجان كان كما انه مرشح لجائزة الاوسكار.

تدور احداث الفيلم حول تتبع "روبرت إيجرز" في فيلمه الجديد المليء بالهلاوس حارسا فنار بينما ينحدران تدريجيًا إلى الجنون أثناء تأدية عملهما في جزيرة نيو إنجلاند المعزولة في أواخر القرن التاسع عشر.

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وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضي، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى