شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الصيني "الحائط الرابع" بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مهرجان القاهرة في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، عرض للفيلم الصيني "الحائط الرابع"، إخراج جانج تشونج، جانج بو، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول "ليو لو" التي تعيش في عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد "ما ها" بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجئة أخرى تجعلهما يخوضا سويًا رحلة شعورية عبر الماضي والحاضر والمستقبل.

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وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضي، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.