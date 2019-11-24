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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتوج بجائزة المطرب الأكثر شعبية داخل قارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمود رمضان، أخو النجم محمد رمضان، عبر حسابه على فيس بوك، بعدما أُعلن تتويجه بجائزة المطرب الأكثر شعبية فى أفريقيا، كما نشر صورة رمضان وهو ممسك الجائزة في يديه.
وكان محمد رمضان قد سافر إلى نيجيريا من أجل المشاركة فى حفل afrimawards بنيجيريا، وهو حدث موسيقى كبير يقام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقى بهدف الترويج للموسيقى والثقافة الأفريقية.
محمد رمضان
يذكر أن النجم محمد رمضان أحيا الخميس الماضى، حفلاً كبيراً ضمن فعاليات "موسم الرياض" وقد حضره عدد كبير من جمهوره ومعجبيه ممن حرصوا علي التواجد خلال الحفل.
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