فيديو| ريهام سعيد توجه رسالة لهاني شاكر بسبب حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بسبب حمو بيكا، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت ريهام مقطع فيديو، من حفل حمو بيكا الأخير الذي أقيم أمس بالأردن، وعلقت : " ليه حمو بيكا بيعمل حفلات كبيره بره مصر وممنوع في بلده، أشمعنى أوكا وأورتيجا وشعبولا ورمضان، أرجوك يا أستاذ هانى شاكر شوف حل لحمو بيكا ما تخليش بلد غير بلده تحتضنه".

وتابعت ريهام: " توضيح بس أنا قضيتي مش محمد رمضان الموضوع هنا خيار و فقوس. محمد حبيبي و نجم و ناجح و ربنا يزيده، القضيه هنا ليه محمد رمضان أوكيه وأوكا و أورتيجا أوكيه و شعبان عبد الرحيم أوكيه و حمو بيكا لا؟ الراجل قال هاغني كلام محترم، وبيطلع يعمل حفلات بره ليه إحنا نمشي السياسة خيار وفقوس".

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يذكر أن حمو بيكا أقام حفلا غنائيًا مساء الجمعة بالأدرن، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

يُذكر أن المطرب الشعبي حمو بيكا يستعد لتقديم برنامج يتناول مكافحة الإدمان خلال الفترة القادمة؛ إذ نشر بيكا صورة، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، معلقًا: "انتظروا أقوى برنامج عن مكافحة الإدمان".

واشتهر حمو بيكا، خلال الفترة الماضية، بأغانيه الشعبية؛ ومنها "رب الكون ميّزنا، حب عمري، أشكي لمين"، وغيرها من الأغاني.

وجدير بالذكر أيضًا أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، تقدَّم بالاعتذار إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، عما بدر منه بعد اقتحامه نقابة الموسيقيين، قائلًا: "آسف لأمير الغناء العربي.. أنا أخوك الصغير ومش طالب غير إنك تساعدني وتاخدني تحت جناحك".