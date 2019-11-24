بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد ميرفت أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
احتلفت الإعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلاد النجمة الكبيرة ميرفت أمين، ونشرت بوسي صورة من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".
وظهرت بوسي في الصورة إلى جوار ميرفت أمين، وهي ممسكة بقطعة شيكولاته مكتوب عليها "عيد ميلاد سعيد ميرفت"، وعلقت على الصورة: "كل سنة وأنتِ طيبة وعقبال مليون سنة".
يذكر أن، النجمة الكبيرة ميرفت أمين من موليد 24 نوفمبر 1946.
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