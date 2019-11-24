ماريتا الحلاني تستعرض رشاقتها وإطلالة مميزة لإليسا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت الفنانة إليسا صورة، أثناء تواجدها في كندا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت إليسا بإطلالة كلاسيكية مميزة، وعلقت إليسا على الصورة: "بونجور، كندا".

سلمى رشيد

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بتسريحة شعر جديدة، وعلقت: "أضحك للدنيا تضحكلك".

كارلا حداد

نشرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت كارلا بإطلالة كلاسيكية، وعلقت: "صباح النور".

كارمن سليمان

نشرت المطربة كارمن سليمان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، خلال رحلتها لـ"برشلونة"، وعلقت: " ماتشغلش بالك غير بنفسك و إيه اللي انت مخطط تعمله قدام عشان توصل لهدفك، خليك باصص قدامك هتلاقيك بتوصل أسرع صباح النشاط و الطاقة الإيجابية ".

Advertisements

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية سوداء، وعلقت: "اختيار الشخص المناسب الذي تحبه، سيجعلك سعيدا طوال حياتك".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وارتدت ملابس صيفية.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل المطار، أثناء اتجاهها إلى قبرص، وعلقت: "لايمكن أن أنتظر رؤيتكم، في منتجع كراتوز المميز".

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "الجيم".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، وعلقت: "يا ترى الفلوس مصدر للسعادة ولا لا".

عبير منير

نشرت الفنانة عبير منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط حديقة مليئة بالزهور، وعلقت: "مساءكم فل وورد".