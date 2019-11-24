فيديو| في ثاني حلقات العروض النهائية من "The voice".. حماقي يستبعد متسابقة "الكرسي المتحرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حسم الفنان محمد حماقي حيرته، في حلقة اليوم من ثاني العروض النهائية في برنامج "The voice"، وقرر أن يختار المتسابق فهد مفتخر والمتسابق بهاء خليل من لبنان، ويستبعد متسابقة "الكرسي المتحرك" وئام رضوان من المغرب.

وقدم المتسابق المغربي فهد مفتخر أغنية "جبران" للفنان رامي عياش، وعلق الفنان محمد حماقي "مثل الفهد، أحسنت، النهاردة أثبتت إن إمكانياتك أكبر بكثير من موهبتك".

Advertisements

كما غنت المتسابقة وئام رضوان من المغرب، أغنية باللغة الإنجليزية للفنانة العالمية كيتي بيري، وعلق الفنان محمد حماقي: "وئام أنا بتبسط لمات بشوفك، أسمع صوتك، ومافيش ولا غلطة كالعادة، برافو".

وغنى بهاء خليل من لبنان في حلقة اليوم من البرنامج أغنية "علواه" للفنان ملحم زين، وعلق الفنان محمد حماقي: "ما شاء الله ولعت المسرح، منفجر، بطاقة وغناء ورقص على المسرح".

يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج انطلق الشهر الماضي، وضم في لجنة تحكيمه: أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.