فيديو| "كنت عاوز أضمها لأسطولي".. رمضان يحصل على سيارة من معرض الرياض للسيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر حساب تركي آل الشيخ، عبر فيسبوك، فيديو لزيارة الفنان محمد رمضان لمعرض الرياض للسيارات، الذي انطلق يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجاري.

وحصل رمضان على سيارة مرسيدس G650، وقال الفنان في الفيديو إن هذا المعرض عظيم ولم يكن يتخيل أن يشاهده في الشرق الأوسط، موجها الشكر للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وتركي آل الشيخ.

وأوضح أن هذا السيارة كانت في خطته لضمها لأسطول سياراته، ليصبح رمضان ثاني مشترٍ في المعرض بعد اللاعب البرازيلي رونالدينيو، الذي حصل على السيارة أستون مارتن طراز "رابيد AMR".

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يشار إلى أن السيارة G650 d يوجد منها 65 نسخة في العالم، منها 5 فقط في الشرق الأوسط.

وكان رمضان قد أحيا حفلا غنائيا في الرياض في فعاليات موسم الرياض، يوم الخميس الماضي.