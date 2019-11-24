شاهد: الفنانة طيف تعرض صور جميلة ونادرة لها من طفولتها

عرضت الفنانة الإيرانية والمقيمة في الكويت طيف صور نادرة من طفولتها عبر حسابها الرسمي في انستقرام.

وأثارت الصور إعجاب جمهور الفنانة البالغة من العمر 57 عام.

يذكر أن طيف ممثلة إيرانية، من مواليد عام 1962، تنقلت مع أسرتها بين الكويت والإمارات، حيث بدأت التمثيل في التلفزيون والمسرح، شاركت في العديد من الأعمال الفنية، ومن أهم مسرحياتها (كلك نظر، قصر الرعب، كلام الناس)، ومن مسلسلاتها (صواري الليل، دارت الأيام، حكايات كويتية).