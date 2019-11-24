فيلم بيتروني يحصد جائزة النقاد العرب

حصل فيلم بيتروني على جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية، ووجهت منتجة وبطلة الفيلم الشكر للنقاد القائمون على مشاهدة وتقييم الأفلام المشاركة في جائزة النقاد. مشاهدة وتقييم الأفلام المشاركة في جائزة النقاد. و مبادرة جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية بدأت في الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتقام بشراكة مع مركز السينما العربية ومنظمة ترويج السينما الأوروبية.

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