إقبال جماهيري كبير على فيلم بين الجنة والأرض

شهد الفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض إقبالا جماهيريًّا كبيرًا على شباك التذاكر ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

ويشارك الفيلم في المسابقة الدولية وهو من إنتاج فلسطيني - آيسلندي وتصل مدة عرضه لـ 92 دقيقة.

وتدور أحداث الفيلم حول سلمى وتامر متزوجان منذ خمس سنوات

Advertisements

ويعيشان في الأراضي الفلسطينية والمرة الأولى التي حصل فيها تامر على تصريح دخول الأراضي الفلسطينية تكون من أجل تقديم أوراق طلاقهما للمحكمة بالناصرة ولكن سرعان ما يتم اكتشاف ماضي أسود عن حياة تامر.