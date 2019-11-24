إقبال جماهيري كبير على فيلم بين الجنة والأرض

شهد الفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض إقبالا جماهيريًّا كبيرًا على شباك التذاكر ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.
ويشارك الفيلم في المسابقة الدولية وهو من إنتاج فلسطيني - آيسلندي وتصل مدة عرضه لـ 92 دقيقة.
وتدور أحداث الفيلم حول سلمى وتامر متزوجان منذ خمس سنوات
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