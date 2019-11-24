شاهد.. سيرين عبدالنور على مسرح “ذا فويس”: “مقهورين من الملكة”

كتب امير فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2019 12:54 صباحاً - أشعلت الفنانة سيرين عبد النور العرض النهائي الثاني من ذا فويس The Voice، بدخولها المفاجئ على المسرح وغنائها أغنية تتر مسلسلها المنتظر عرضه “الديفا”.

سيرين عبد النور كانت مفاجأة العرض الثاني المباشر من ذا فويس، حيث أشعلت الأجواء بغنائها أغنية تتر مسلسلها “الديفا” المنتظر عرض أولى حلقاته على موقع شاهد يوم 27 نوفمبر.

وخطفت سيرين عبد النور الأنظار بأناقتها على مسرح ذا فويس، حيث ارتدت فستاناً من اللون الأحمر الناري من تصميم المصمم العالمي زهير مراد، مع إكمال أناقتها بقرط ماسي وتركت شعرها منسدل.

وغنت سيرين عبد النور أغنية مسلسلها “الديفا”، مشيرة إلى أن العمل المنتظر عرضه يسلط الضوء على حياة المشاهير عن قرب قائلة: “مسلسل ديفا هو كناية عن كتلة مشاعر ومواجهات تحصل مع الفنان في الكواليس وقدام الكاميرا وورا الكاميرا” وتابعت “كثير من المشاهد كان فيني قول مقهورين من الملكة” في اشارة الى الفنانة احلام التي ردت بضحكة وقبلة لسيرين.