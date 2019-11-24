بعد توقيقه وترحيله من المكسيك.. وائل جسار يكشف تفاصيل ما حدث معه!

كتب امير فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2019 12:54 صباحاً - تعرض الفنان اللبناني، وائل جسار، للتوقيف في المكسيك، بعدما رفضت السلطات هناك إدخاله إلى البلد هو ومدير أعماله، ثم تم ترحيله إلى لبنان.

ونشر وائل جسار مقطع فيديو عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه تفاصيل ما حدث معه مؤكدا أنه عاد إلى لبنان سالما.

ونفى وائل جسار ما تداولته تقارير صحفية بأنه لم يدخل الأراضي المكسيكية لأنه ليس لديه تأشيرة دخول.

وأكد وائل جسار أن التأشيرة التي كانت معه سليمة 100%، ولا يدري حتى الآن ما السبب فيما حدث.