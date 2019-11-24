مصطفى قمر يطلق «ضحكت ليا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق النجم والمطرب المصري مصطفى قمر، أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم “ضحكت ليا” على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وعلى جانب أخر، حققت الأغاني التي تم طرحها من ألبوم مصطفى قمر الجديد «ضحكت ليا»، ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد طرحها فيما عدا الأغنية الرئيسية للألبوم، التي طرحها في شهر أغسطس 2019.

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وجاءت أغنية «س من الناس» في صدارة أغاني ألبوم مصطفى قمر، إذ حققت مليونًا و163 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية «باب موارب» في المركز الثاني، برصيد 600 ألف مشاهدة.

ويضم ألبوم مصطفى قمر الجديد، عدة أغان وهي: «حبيبك اللي تحبه» كلمات: حسن عطية وألحان وتوزيع: توما، «نفس السيناريو» كلمات: نور الدين محمد وألحان: أحمد العدل وتوزيع: عادل حقي، «عارف» كلمات: عصام حسني وألحان: شريف بدر وتوزيع: أحمد إبراهيم، «ناوي» كلمات: محمد عاطف وألحان: محمد يحيي.

كما يتضمن ألبوم مصطفى قمر الجديد أيضًا أغاني: «قفلت السكة» كلمات: ضحى محمد علي وألحان: محمد النادي وتوزيع: عادل حقي، «نفس الإحساس» كلمات: حماده السيد وألحان: مديح وتوزيع: طارق حسيب، «نسيتني خلاص» كلمات: محمد الجزار وألحان: جوليو وتوزيع: طارق حسيب، «باب موارب» كلمات: أسامه مصطفي وألحان: سامح كريم وتوزيع: زووم، «سلمى» كلمات: حسن عطية وألحان: تامر علي وتوزيع: وسام عبد المنعم.