منى زكي تسخر من صورتها مع أحمد السقا في كواليس «العنكبوت».. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
شارك الفنان المصري أحمد السقا جمهوره بصورة جمعته بالفنانة منى زكي، من كواليس تصوير فيلمهما الجديد “العنكبوت”.
السقا ومنى ظهرا في الصورة، التي نشرها الفنان على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهما جالسان في الاستراحة، بينما ظهرت منى وهي مغمضة العينين.
منى سخرت من الصورة، بتعليق طريف، حيث كتبت: “صورة بعنوان سبني أنام شويه في البريك”، وهو ما أثار ضحكات الجمهور.
وكان المخرج أحمد نادر جلال، مخرج الفيلم، قد شارك جمهوره مؤخرا بصورة لمنى من كواليس الفيلم، وقد بدا عليها في الصورة علامات الصدمة والرعب.
أحمد نادر جلال عبر عن إعجابه الشديد بأداء منى زكي في الفيلم، ومنحها لقب “ملكة الملكات”، حيث كتب: “ملكة الملكات، منى زكي التي لا مثيل لها “.
يذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد شوّق جمهوره لفيلمه الجديد “العنكبوت”، بمجموعة صور غريبة من كواليس العمل، حيث ظهر في الصور، وهو متخفي بوشاح أسود أشبه بالنقاب، واستكمل التخفي بسترة سوداء.
السقا ظهر أيضا في إحدى الصور بعد أن رسم “وشم” يحمل شكل خيوط العنكبوت، وذلك في إشارة لاسم الفيلم، وقد عبر جمهوره عن تشوقهم الشديد لمشاهدة الفيلم.
وفيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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