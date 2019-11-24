سيرين عبدالنور تُفاجئ الجمهور بإطلاق "أنا رجعت" في "ذا فويس".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت إدارة برنامج المواهب الغنائية الشهير "ذا فويس" الجميع بظهور النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور على المسرح، حيث أكّدت ناردين فرح مُقدّمة البرنامج أن "ذا فويس" سيكشفُ عن برومو مسلسل "الديفا" الذي تقدّمه سيرين عبدالنور لأول مرة.

وظهرت سيرين عبدالنور على المسرح، لتُطلق أغنية "أنا رجعت" والخاصة بالمسلسل، وبعدها صرّحت قائلةً: "مسلسل (الديفا) كتير بيشبه الفنانين ويعكس حياتهم وكواليس تحرّكاتهم وراء الكاميرا، وسط التشويق والإثارة والمسلسل فيه أحداث تحدث للفنانين بالفعل وراء الكاميرا".

وأضافت سيرين عبدالنور قائلةً: "مسلسل الديفا فيه مشاعر القوة والضعف وتجارب الفنان وخاصة السوشال ميديا وسترون المسلسل في 8 حلقات من الجزء الأول".

من جانبه، أعلن ياسر السقّاف مقدّم برنامج "ذا فويس"، أن مسلسل "الديفا" سيبدأ عرضه الأول على موقع شاهد.نت يوم 27 نوفمبر الجاري.

وعبر موقع التغريدات "تويتر" دشّن المغرّدون وسم #أنا_رجعت، حيث أعلنوا عن ترحيبهم بالأغنية وإطلالة سيرين عبدالنور، مؤكّدين أنهم ينتظرون عرض المسلسل بشغف.

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وكانت النجمة اللبنانية شوّقت الجمهور للمسلسل عبر مقاطع من الفيديو تبدو فيها في كل مرةٍ بشخصيةٍ مختلفةٍ، وتتراوح بين الشخصية الشرسة أحيانًا والرقيقةِ في أحيانٍ أخرى، إذ كشفت عن أكثر من وجهٍ لشخصيتها في المسلسل، حيث تجسّد فيها دور مطربةٍ لامعةٍ تُدعى "ريما" تسلك كل الطرق للحفاظ على نجوميتها ومكانتها حتى لو كانت تلك الطرق لا تليقُ بفنانةٍ مثلها، وعلى ما يبدو فإنَّ الخلافات ستدور بينها وبين الشخصية الأخرى "ياسمين" التي تلعب دورها بوسي.

كما ظهر أبطال العمل الآخرين وهم يقفون في كواليس شبيهةٍ بتلك الموجودة بالأعمال الفنية وكل واحدٍ يتوعّدُ منهم الآخر ويحاولون تدبير المؤامرات لبعضهم البعض في محاولةٍ لكسب المزيد من النجومية عن طريق الإيقاع بالآخرين.

يُذكر أن مسلسل "الديفا" تقومُ ببطولته سيرين عبد النور، والنجم السعودي يعقوب الفرحان، والنجمة المصرية بوسي، إضافةً إلى الإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز، التي تخوض أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين.