وديع أبو شقرا: نحن ولاد شوارع وراجعين على الشارع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لم تكن الصدفة سبب لولادة العمل السينمائي لبناني «بالصدفة»، بل جاء نتيجة مجهود كبير لكاتبة العمل كلوديا مرشيليان التي أضاءت من خلال قلمها على الزوايا المعتمة في حياة المجتمع اللبناني كالسرقة والحرمان والعنف الأسري، والتي تشبه في حقيقة الأمر حال غيره من المجتمعات العربية، وإلى ومخرج العمل باسل كريستو، ولتعاون أبطال العمل وتميز أدائهم حيث لعبت دور البطولة فيه الفنانة الاستثنائية الشاملة كارول سماحة مع الممثلين بديع أبو شقرا وباميلا الكك.

وعلى الرغم من أن الأدوار الموزعة بين الكاتب والبطلة هي الأولى من نوعها باعتبارها التجربة البكر لكلاً منهما إلا أن النتيجة وبحسب شهادة الحضور تجاوزت التوقعات، فكارول سماحة تقوم ببطولة سينمائية لأول مرة. فيما المخرج باسم كريستو الذي له باع طويل في تاريخ إخراج أنجح البرامج التلفزيونية الفنية والترفيهية العربية واللبنانية، فهو يقدّم عمله السينمائي، وأيضاً لأول مرة.

جسدت كارول سماحة من خلال العمل دور سيدة مظلومة تتعرض لمشكلات طبقية إلى أن تحدث لها مفاجأة وتغير حياتها كلياً. وتبرز أهمية العمل من خلال تسليطه الضوء على مرض التوحد والانفعالات الحاصلة في هذا العالم المبهم لبعض الناس والتي استطاعت الممثلة باميلا الكيك أن تؤديها بإتقان منقطع النظير وواقعية مذهلة.

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.أدى الممثل بديع أبو شقرا دوراً مزدوجا فهو الشّاب الحالم والعاشق وبنفس الوقت الرجل الغاضب والمتلذذ بعاداته السيئة. ولم يغب الحب ّعن أحدث الفيلم بل ظهر بشكل واضح وفي فترات عمرية مختلفة، ليوصل رسالة رومانسية تشمل كل الأعمار.

ما حصل بالصدفة هو تزامن عرض الفيلم في دبي مع الأحدث السياسية بالبنان والتي صرفت أسئلة الحضور الإعلامي عن طبيعة الفيلم وتصاعد أحداثه إلى رصد أراء أبطال العمل حول ما يحدث، وعلى اعتبار أن فوشيا حضرة إطلاق العمل في بيروت ورصدت تفاصيله اكتفت هذه المرة بتسليط الضوء على جوانب مختلفة

بديع أبو شقر الممثل الذي عرف باستنكاره لصمت الشعب اللبناني أعرب عن سعادته وانفراج صدره لما يحدث ...تابع الفيديو لسماع ما قاله