شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيى حفلا غنائيا فى مصر الجديدة 3 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى محمود الليثى لإحياء حفل غنائى، يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر المقبل فى أحد فنادق مصر الجديدة، ومن المقرر أن يقدم الليثى عددا من أشهر أغانيه، ومنها "اطاوع" و"هتجوز تانى" و"هاقطعك" و"الست لما" وغيرها.

يذكر أن آخر أغانى محمود الليثى كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير، وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فني عبد الله منصور، وإخراج كامبا، والكليب تم تصويره في شوارع القاهرة بمناطق وسط البلد وأعلى كوبرى قصر النيل وبرج القاهرة، وتأتى الأغنية في إطار سلسلة من الأغنيات الوطنية.

كما كان آخر أعمال محمود الليثى فى السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.