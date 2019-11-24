شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عرض فيلم "بغداد فى خيالى" بمسابقة آفاق السينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تمام الثانية عشرة من ظهر غد الأحد، فيلم "بغداد في خيالي" إخراج سمير، وهو إنتاج سويسرى ألمانى عراقي بريطاني مشترك، وذلك في المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول كاتب فاشل، زوجة مختبئة، متخصص في تكنولوجيا المعلومات يخفي ميوله الجنسية، وغيرهم من الشخصيات التي تجتمع في مقهى "أبو نواس" العراقي فى لندن، بإيعاز من شيخ متطرف، يقوم قريب الكاتب بالهجوم على المقهى فيقلب حياة رواده.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضي، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.