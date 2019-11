شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد إطلاق أوزي أوسبورني لألبومه Ordinary Man..وجولته الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظرمحبي وعشاقي النجم العالمي أوزي أوسبورني إطلاقه لألبومه الجديد، والذي يحمل اسم " Ordinary Man "والذي تم تحديد موعد لإطلاقه في يناير 2020، وقد أكد أوزي لعدد من وسائل الأعلام أن هذا الألبوم يعد من أهم الألبومات الذي قدمها خلال مسيرته الفنية .

من جهة أخري يستعد بوست مالون لجولة غنائية ضخمة يشارك بها النجم الشهيرمع النجم مارلين مانسن في ربيع 2020 .

يذكرأن أوزي أوسبورني أبهرعشاق الموسيقي والغناء بظهوره كمفاجأة بحفل نجم الراب الشهير بوست مالون الذي أقيم مؤخرا في لوس أنجلوس حيث قدما أغنية " Take What You Want " والتي تفاعل معها الحضور بشكل مذهل .