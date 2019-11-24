فن ومشاهير

بشرى وكندة علوش وشيرين رضا يحضرن عرض فيلم "بين الجنة والأرض" بمهرجان القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر، منذ قليل، أبطال الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، في عرضه الأول المشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

 

كما حضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لمشاهدة الفيلم في عرضه الأول منهم، لبلبة، بشرى، كندة علوش، شيرين رضا، ياسمين رئيس، نسرين أمين، الفنانة إنجي أبو زيد، مادلين طبر، كريم قاسم، رانيا منصور، إنجي وجدان. 

 

وتدور أحداث الفيلم حول "سلمى" و"تامر" متزوجين منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، وتكون المرة الأولى التي يحصل فيها "تامر" على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة. وفي المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد "تامر".

 

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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