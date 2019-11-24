"الإله موجود واسمه بترونيا" يفوز بجائزة النقاد العرب لأحسن فيلم أوروبى بمهرجان القاهرة

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وأعلن مؤخرا عن الأفلام الثلاثة التى تم ترشيحها للجوائز 42 ناقداً من 13 دولة، من بين 24 فيلماً من مختلف الدول الأوروبية عبر موقع Festival Scope، ومن المقرر أن يعرض اثنان منها ضمن قسم البانوراما الدولية، هما الإسباني "بونويل في متاهة السلاحف" إخراج سلفادور سيمو، والمقدوني "الإله موجود واسمه بترونيا"، إخراج تيونا ستروغر ميتيفسكا، بالإضافة إلى الفيلم البولندي "جسد المسيح" إخراج يان كوماسا.
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