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"الإله موجود واسمه بترونيا" يفوز بجائزة النقاد العرب لأحسن فيلم أوروبى بمهرجان القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، عن جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وهي شراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة ترويج السينما الأوروبية، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث فاز الفيلم المقدوني "الإله موجود واسمه بترونيا" بالجائزة، للمخرجة تيونا ستروغر ميتيفسكا. 

 

وأعلن مؤخرا عن الأفلام الثلاثة التى تم ترشيحها للجوائز 42 ناقداً من 13 دولة، من بين 24 فيلماً من مختلف الدول الأوروبية عبر موقع Festival Scope، ومن المقرر أن يعرض اثنان منها ضمن قسم البانوراما الدولية، هما الإسباني "بونويل في متاهة السلاحف" إخراج سلفادور سيمو، والمقدوني "الإله موجود واسمه بترونيا"، إخراج تيونا ستروغر ميتيفسكا، بالإضافة إلى الفيلم البولندي "جسد المسيح" إخراج يان كوماسا.

 

 

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