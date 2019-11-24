شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يتعاون فى ألبومه الجديد مع أحمد عبد السلام بأغنيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون المطرب أحمد جمال فى ألبومه الجديد مع الموزع أحمد عبد السلام بأغنيتين، الأولى من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين، والأخرى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتعتبر المرة الأولى الذى يتعاون فيها عبد السلام مع جمال بعد نجاحه مع نجوم مصر والوطن العربى فى مجال التوزيع منهم اليسا وصابر الرباعى وتامر حسنى وامال ماهر ووائل جسار وتامر عاشور وغيرهم.

ويتعاون جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما ملحنين عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع مع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضيرات الألبوم على مدار سنة ونصف، ويتكون الألبوم من عدد من الأغانى المختلفة.