شاهد.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الدورة الشهرية للرجل: “ده كلام علمي!”

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 11:51 مساءً - أثارت الفنانة سما المصري الجدل بحديثها عن موضوع الدورة الشهرية للرجل وذلك في فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سما المصري في الفيديو بإطلالة فاضحة داخل جاكوزي متحدثة عن “الدورة الشهرية للرجل” قائلة ان هذا موضوع علمي قرأته في كتاب.

اوضحت سما المصري ان الدورة الشهرية عند الرجل سببها تقلب هرمونات معينة وانها تسبب اعراض مثل العصبية ووجع اسفل الظهر.

واستبقت سما المصري الهجوم الذي ستتعرض له بسبب طرها لهذا الموضوع قائلة “الناس اللي ممكن تتضايق من الكلام اللي انا بقوله الكلام ده علمي يا جماعة موجود في كتب والناس بتتكلم فيه في برامج”.