تكريم خالد النبوي في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، عن تكريم الفنان خالد النبوي في دورته الأولى المقامة في الفترة من ٣ إلى ٨ ديسمبر 2019 بمدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقام المهرجان، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد، والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

من جانبه أكد أشرف زكي، مؤسس المهرجان ورئيس أكاديمية الفنون، أن هذا التكريم يرجع لكون خالد النبوي هو نموذج للفنان الأكاديمي المتخصص الذي حقق نجاحاً داخل مصر وخارجها، ويقام المهرجان تحت رعاية إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وعبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

وعلى جانب أخر، يواصل خالد النبوي وكندة حنا تصوير مسلسل “ممالك النار”، ويشارك في بطولة العمل كوكبة من النجوم العرب من بينهم رشيد عساف، ومنى واصف، ومحمود الجندي، وتدور أحداثه حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر.