ليلة السندباد راشد الماجد.. من ليالي موسم الرياض المتألقة

متابعة بتجـــــــــــرد: في ليلة متألقة من ليالي موسم الرياض، اسمتع الجمهور على مدار أكثر من 3 ساعات، بأجمل بأغاني الفنان راشد الماجد في ليلة السندباد.

وافتتح الفنان راشد الماجد حفله في ليلة السندباد بأغنية تخيل، في تأكيد على نجاح موسم الرياض الذي حقق إنجازات لا تحصى. ثم قدم أغنية “يسألوني” التي أشعلت أجواء الحفل.

واستكمل الماجد الحفل بأغنية “ما ابي”، ثم “إسقني حب”، وكان الاحساس الأكثر من رائع أثناء أدائه لأغنية “الحل الصعب” التي لحقها بـ”ترجعين” ثم “سما النسيان”.

ودندن “الماجد” بـ”الله يا زين”، ثم أشعل الأجواء مرة أخرى بـ”ابشر”واستكمل بـ”غاب القمر”.

وقدم للجمهور أغنية قال أنها تعني له الكثير، وهي “وحشتيني” التي قدمها مع صديق الدرب الشاعر الراحل بدر المليحي، ثم غنى “شرطان الذهب”.

وكانت المفاجأة خلال الحفل، مع مكالمة من رئيس هيئة الترفيه، معالي المستشار تركي آل شيخ، وجهت إلى “الماجد” على مسمع الحضور، وقال فيها: “الآن جاء اليوم اللي يكرم فيه الفنان السعودي في بلده في حكم مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد”.

Advertisements

وتابع:”بدون خادم الحرمين وسمو ولي العهد ما كنا نرى ما نراه”.

وطلب معالي المستشار من “الماجد” مقطع من أغنية “الله يا زين”، ليقدمها إلى والدته ووالدة “الماجد”.

من جهته، قال الماجد محدثاً رئيس هيئة الترفيه: “ألف شكر على التكريم ونحن على قيد الحياة. هذا ليس غريبا عليك”.

ووجة الفنان راشد الماجد من على مسرح الفنان محمد عبده، تحية لجمهور الرياض، وشكر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، معالي المستشار تركي آل شيخ، على ما قدمه، واصفاً إياه بالوفي الذي يقوم بتقدير الجميع.