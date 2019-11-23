حوار نادر: وردة تحكي قصة الحب والفراق مع بليغ حمدي

متابعة بتجـــــــــــرد: قصة حب قوية، جمعت بين الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، والملحن الراحل بليغ حمدي، استمرت لسبع سنوات، بدأت بأغنية وانتهت بأغنية، وتروي الفنانة وردة في حوار نادر. قصة الحب والفراق مع بليغ حمدي. وتفاصيل اللقاء الأول. وتقول: “حبيته في تخونوه، عندما سمعتها في فيلم عبد الحليم، ورغبت بشدة أن أقابل بليغ”.

رغم زواجها من بليغ، تحكي وردة أن والدها كان يرفض الزواج من فنان، لأنه “بالأساس لم يكن مقتنعاً أن أكون فنانة حتى كرمني الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحينها صافحني والدي واعترف بفني!”، وتتذكر أن الحب المتبادل بينها وبين بليغ، كان السبب في الوهج الفني الذي قدمته خلال فترة زواجها منه.

وتقول وردة التي أصيبت بحالة اكتئاب شديدة، بعد وفاة بليغ: “أن الغيرة كانت سبب الانفصال بيننا، وأنا كنت بغير على بليغ حمدي، وحدثت مشاكل بيننا بسبب الفن والالتزام”.

وتختم وردة حديثها: “مع ذلك لم أندم أنني تزوجته، وبعد الطلاق، لم أتزوج بعده لأنني سأظل أحب بليغ”.