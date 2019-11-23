متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية إيميه صياح صورة جديدة لها، إستعرضت فيها بطنها المُنتفخ في الأشهر المُتقدمة من فترة حملها. وفي حين بدت مظاهر الحمل واضحة جداً، علّقت إيميه صياح على المنشور عبر حسابها على انستغرام كاتبةً:” عندما لا تعد ملابسكِ تلائمكِ… يمكنكِ دائماً الاعتماد على حقائبكِ “. الجدير بالذكر أن مشاريع صيّاح تتنوّع بين تقديم البرامج والتمثيل الدرامي والسينمائي.

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كانت هذه تفاصيل خبر إيميه صياح في شهور حملها الأخيرة: “عندما لا تعد ملابسكِ تلائمكِ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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