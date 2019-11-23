أحلام تفرج عن رائعتها “أنا ما أستغني” وتعيد الجمهور إلى الزمن الجميل

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة الإماراتية أحلام أول أغنية من ألبومها الجديد، وتحمل اسم “أنا ما أستغني” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب”.

أغنية “أنا ما أستغني” من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وهي عبارة عن عمل فني طربي باللهجة الخليجية، أعادنا الى حقبة الزمن الجميل، أيام الطرب الحقيقي والفن الأصيل الذي نفتفده هذه الأيام.

تتميز أغنية “حب زمان” بالموضوع البسيط الذي صاغه الشاعر منصور البلوي بأسلوب السهل الممتنع، مستخدمًا التعابير والمصطلحات البسيطة التي تُعبر عن تناقض الحب بصورة عميقة، لا تدع مجالًا للشك بأهمية الحب والتعلق بالحبيب، ولا شك في أن داخل كل منّا حكاية حب مشابهة، تتغلب فيها مشاعرنا على أخطاء الحبيب حتى تصبح عيوبه من الصفات التي تعلقنا به أكثر.

على صعيد اللحن، تكمن قوة الأغنية باللحن الطربي الذي صاغ جمله اللحنية الموسيقار ناصر الصالح، وشكل العمق الحقيقي الى جانب صوت أحلام وأداءها، لحن يتسم بالنقلات والوجبة الطربية الدسمة، يجمع بين إستعراض العضلات والإحساس، وتمت صياغته حرفياً من أجل صوت أحلام. أما التوزيع الموسيقي، أعادنا الى حقبة الموسيقى “النظيفة” التي يحتاجها المستمع بين الفينة والآخرى.

قدمت أحلام أغنية “أنا ما أستغني” بأسلوبها المتمكن فأبدعت، وتفوقت على نفسها من ناحية الأداء والسلطنة وكأنها تُغني على المسرح أمام الآلاف.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام أرفقت فيديو الأغنية بتعليق جاء فيه: “اتمنى تحوز على رضاكم ومحبتكم”، وفور إطلاقه، حقق رواجًا واسعًا بين محبّيها حيث تناقلوه بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كلمات الأغنية:

انا ما استغني .. مهما تعبني

مهما قال انه بينساني و يروح

انا ما استغني .. مهما عذبني

مهما يقسى او تجي منه جروح

قبل ماانتوا تظلموه

فيه شي ما تفهموه

هذا عمري .. هذا روحي ..

هذا هو كل دنيتي .. و افهموا ..

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قلتوا عنه و قلتوا فيه

و رغم كل هذا ابيه

الألم منه شفا

و الغدر منه وفا

هذا غير الناس .. هذا سيد الناس

اسألوا احساس بعيوني نطق

والا شوفوا الشوق تعبني ارق

قبل ماانتوا تظلموه

فيه شي ما تفهموه

هذا عمري .. هذا روحي ..

هذا هو كل دنيتي .. و افهموا ..

لمشاهدة فيديو أغنية “ما أستغني”: