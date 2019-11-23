"بيروت المحطة الأخيرة".. وثائقي لبناني عن الهوية الضائعة

في فيلم وثائقي جديد يحمل عنوان "بيروت المحطة الأخيرة" يناقش المخرج اللبناني إيلي كمال قضايا الهوية الضائعة والاضطرابات في لبنان والمنطقة عبر مسارين أحدهما شخصي والآخر عام.

ويسلط كمال من خلال فيلمه الضوء على علاقته بمسقط رأسه في لبنان، ويبدأ بجملة "أنا من هون"، لكنه يتحدث عن عدم ارتباطه بالقرية التي يعرض لقطات منها، فهو لا يملك بيتا فيها ولم يزرها في طفولته.

وبذلك يضع كمال المشاهد منذ اللحظات الأولى أمام قضية ضياع الهوية ويكمل السرد متحدثا عن بيروت عندما كانت مقسمة إلى منطقة شرقية للمسيحيين وأخرى غربية للمسلمين ومشاعر الخوف والتوجس لدى كل طرف حيال الآخر.

وبلغة سينمائية فريدة، ينتقل كمال إلى المسار العام ويتطرق إلى السكك الحديدية المتوقفة عن العمل في لبنان ويعرض الكثير من اللقطات لعربات قطار يعلوها الصدأ وقضبان لا تشهد حركة ومحطات خاوية.

وبالتوازي مع هذا يقدم للمشاهد معلومات عن تاريخ السكك الحديدية في البلاد منذ أن سار أول قطار على الأراضي اللبنانية عام 1895.

Advertisements

ويتداخل المساران الشخصي والعام طيلة الفيلم، فيتحدث كمال بصوته تارة عن ذهابه إلى غرب بيروت وتخوفه من سكانها المسلمين في بادئ الأمر وتارة أخرى يعرض على الشاشة معلومات تاريخية عن استهداف الحلفاء للسكك الحديدية في لبنان إبان الحرب العالمية الأولى عندما كان لبنان جزءا من الدولة العثمانية.

ويخلو الفيلم من أي شخصيات، فكأنما يجعل كمال من القطارات والمحطات والقضبان شاهدا على أحداث تاريخية مهمة مثل اتفاقية "سايكس بيكو" والحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية ودخول الجيش السوري إلى لبنان وحرب العراق والربيع العربي وما وصفها "بمحاولات إعلان القدس عاصمة لإسرائيل".

وشهدت الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي العرض العالمي الأول للفيلم بحضور كمال ومنتجة الفيلم جانا وهبة، السبت، وأعقبته حلقة نقاشية مع الحضور.

ويعد الفيلم، ومدته 71 دقيقة، هو الأقصر من حيث المدة بين الأفلام المشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية.



ويتنافس "بيروت المحطة الأخيرة" على جوائز المسابقة الـ4 ومن بينها جائزة أحسن فيلم غير روائي.

والأفلام الوثائقية الأخرى المشاركة في المسابقة هي "أوفسايد الخرطوم" من السودان و"ع البار" من تونس و"نوم الديك في الحبل" من مصر.

ويسدل الستار على مهرجان القاهرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.