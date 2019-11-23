أحلام تُطلق أغنيتها الجديدة.. ونوال الكويتية ترفضُ تفويت الفرصة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت الفنانة الإمارتية أحلام، أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "أنا ما استغني"، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وسط ترحابٍ كبيرٍ من المتابعين الذين تفاعلوا مع الأغنية فور طرحها بدقائق، حيث حقّقت قرابة الـ 20 ألف مشاهدة.

وكشفت أحلام عن فريق عمل الأغنية وهي من كلمات منصور البلوي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقي ووتريات خالد عز، وصولو كمان محمود سرور، وصولو كلارينيت حموسو، وتم تسجيل الموسيقى في دي ستوديو وتسجيل الغناء في ستوديو صوت الحب، وتصوير اللوك في استديو باتريك صوايا في بيروت.

وشاركت أحلام متابعيها عبر حسابها في موقع "تويتر" الأغنية، وعلّقت قائلةً: "جديد فنانة العرب أحلام (أنا ما استغني) 2019 أتمنى تحوز على رضاكم ومحبتكم كلمات منصور البلوي، ألحان الموسيقار ناصر الصالح، توزيع الرائع خالد عز، والمكس جاسم محمد، أنا ما استغني".

وكانت الفنانة نوال الكويتية أول المهنئين لأحلام، حيث شاركت الأغنية عبر حسابها على "تويتر"، وعلّقت قائلةً: "الله الله ألف مبروك أختي أغنية راائعة وأدائك فيها مميز ورائع موفقه حبيبتي ونبي دايمًا نسمع منك هذي الألوان وايد حبيت الأغنية وحبيت غنائك فيها مبروك ياأم فاهد الحلوة".

وردّت أحلام على تهنئة نوال الكويتية، فقالت: "شهادة كبيرة من فنانة كبيرة يااااعمري الغالية أم حنين وإنتي أول واحدة سمعتها وأخذت رأيها في العمل لأن رأيك يهمني أحببببج أختي أنا ما استغني".

وأشاد المتابعون بأغنية أحلام كثيرًا، مؤكّدين أن الملحن ناصر الصالح هو كلمة السر في هذه الأغنية المتميزة، مضيفين أن أحلام ملكة ونجمة كبيرة في الوطن العربي وأنها أبدعت كثيرًا في أدائها للأغنية.

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وكانت أحلام قد كشفت النقاب قبل أسبوع عن مقطع من أغنية "أنا ما استغني"، لتُشوّق جمهورها وأثارت وقتها تفاعلاً واسعًا بين الجمهور، إذ أشار أغلبهم إلى أن كلماتها موجّهة إلى زوجها مبارك الهاجري، مستندين إلى تصريحات سابقة لأحلام أكدت فيها أن زوجها يساندها ويقف إلى جانبها ويدعهما في كل شي، وهي تكنّ له كل التقدير والاحترام.

كما أعلنت أحلام عن مفاجأة غنائية جديدة تسلّمتها خلال الساعات الماضية تمهيدًا لطرحها قريبًا وهو ما شوّق الجمهور تجاه العمل الغنائي.

وأوضحت أحلام، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" أنها استلمت أول كليب من ألبومها الجديد، وأن أغنية الكليب من كلمات الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

وكشفت أحلام عن أول صورة لها من الكليب وظهرت فيها وهي تقف في منزل مشيد وسط الجزيرة، وعلّقت قائلةً: "اليوم استلمت أول كليب من ألبومي القادم مع المخرج الرائع حسن غدار".

واستطردت: "وهو من كلمات شاعر شبه الجزيرة العربية سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد ومن ألحان صادق الشاعر ومن توزيع وليد فايد وتم التصوير في إندونيسيا في جزيرة بالي الرائعة أتمنى أن ينال على إعجابكم ودعمكم قريبًا".