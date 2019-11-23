عود راشد الماجد يجلبُ الحظ لمشتريه بعد بيعه بمزاد علني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن مفاجأةٍ بشأن عود الفنان السعودي راشد الماجد، الذي تم بيعه أمس في مزاد علني على هامش احتفالية "ليلة السندباد" التي أحياها غنائيًا الفنان السعودي وسط حضور آلاف الجماهير.

وأكّد رئيس هيئة الترفيه السعودية أن مشتري عود راشد الماجد، والذي حاز عليه خلال المزاد بمبلغ 600 ألف ريال سعودي، قام اليوم ببيعه بمبلغ مليون ونصف ريال.

وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدته عبر حسابه على "تويتر" فقال: "مو معقول اللي اشترى عود راشد أمس باعه اليوم بمليون ونص".

وتفاعل الجمهور مع تغريدة "آل الشيخ"، مطالبين بمعرفة المشتري الذي يحمل الكثير من الحظ، خاصةً أن بيع العود في المزاد انتهى بمبلغ 600 ألف ريال سعودي، وذهب المبلع لإحدى الجمعيات الخيرية، فيما تكسّب صاحبه أكثر من ضعف شرائه له.

وكان قد شهد حفل راشد الماجد مزادًا علنيًا لبيع عوده الخاص به والذي يعود عمره إلى 30 عامًا وأهداه له الملحن الراحل صالح الشهري، وقدّم المزاد الإعلامي المصري عمرو أديب فقال: "فرصة لكل محبي راشد الماجد أن يقتنوا العود الخاص به فهو جزء من إبداعه وفنه ولحن عليه أجمل أغانيه العاطفية والوطنية".

وتمّ تكريم راشد الماجد في الحفل لأول مرة في بلده السعودية وقدّم له المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه، درعًا مكتوبًا عليها كلمة "السندباد"، وذلك نيابةً عن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي لم يتسنَّ له الحضور.

وتلقّى راشد الماجد مكالمة هاتفية من رئيس هيئة الترفيه، في الحفل هنّأه فيه والحضور على هذه الاحتفالية الكبيرة، واصفًا "الماجد" بأنه والنجاح وجهان لعملة واحدة وأنه أيقونة من أيقونات المملكة العربية السعودية اللي تفتخر هيئة الترفيه بتكريمه.

وتذكّر تركي آل الشيخ، موقفًا له مع راشد الماجد قبل 4 سنوات وكان بحضور الفنانين محمد عبده ورابح صقر وعبدالمجيد عبدالله وماجد وأصيل ووليد، حسب ما ذكر في سفرة عمل، موضحًا أنه أبدى وقتها تمنياته بأن يتم تكريم الفنان السعودي في بلده، مردفًا: "الحمد لله جاء هذا اليوم في حكم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان".

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وطلب "آل الشيخ" من راشد الماجد تقديم هدية للجمهور وهي عبارة عن مقطع من أغنية "الله يا زين اللي حضرت"، حيث أكّد أنه يهديها لوالدته ووالدة راشد الماجد وجميع الوالدات وللحضور في الحفل، مختتمًا: "شكرًا لكم وكنت بتمنى أكون معاكم اليوم، منور يالخد منور".

ولبّى راشد الماجد طلب تركي آل الشيخ بتقديم الأغنية وقال: "مساء الخير يا أبو ناصر ألف سلامة عليك والجمهور ما يدري إن إنت مريض، وكلنا بنشوف تعبك ومجهوداتك".

وقدّم راشد الشكر للمستشار السعودي وأن ما يقدّمه للجميع ليس بغريب عليه موضحًا أنه طوال الوقت يسمع عن تكريم الفنانين بعد وفاتهم ولكنه تكرّم وهو على قيد الحياة، مختتمًا: "ألف شكر وألف سلامة عليك".

وطلب راشد الماجد من الجمهور مشاركته في أداء أغنية "الله يا زين اللي حضرت" تلبيةً لرغبة تركي آل الشيخ ومازحه بالقول: "ياريت تنام يا أبو ناصر بعد هالأغنية محتاجينك".