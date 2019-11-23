رئيسُ مهرجان القاهرة يكشفُ سبب اختيار منّة شلبي لجائزة التميز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف المنتج والسيناريست المصري محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن سرّ اختيار الفنانة منة شلبي لجائزة التميز هذا العام، مؤكدًا أن أغلب اللجنة استقرّت على منة، خاصةً أن الأسماء المطروحة للجائزة هذا العام كانت قليلة إلى حد كبير.

وتحدّث حفظي في تصريحات إعلامية، عن اندهاشه لوجود فيلم مصري واحد ينافس في مهرجان القاهرة وهو الفيلم الوثائقي "احكيلي"، مؤكدًا أنه لا يعرف لماذا لم يتواجد فيلم آخر معه، مبديًا ثقته في هذا الفيلم، وأنه سينافس على جوائز هذا العام.

وفيما يتعلّق بدعوة الفنانين لمهرجان القاهرة السينمائي، اعترف محمد حفظي بوجود ثغرات في هذا الأمر أدّت لعدم وصول دعوات لبعض النجوم، فيما حضر نجوم دون توجيه دعوة لهم، مبديًا تساؤله عن الجهة التي دعت هؤلاء، والذين كادوا يفسدون فرحة المهرجان.

وأشار إلى أنه جاري التحقيق حاليًا في كيفية حدوث هذا الأمر، للوصول إلى أسبابه، من أجل تلافيه في المستقبل، لأن مثل هذه التفاصيل البسيطة تُعكّر صفو المهرجانات الكبيرة، وهو ما لا يجب حدوثه.

وكان محمد حفظي، قد افتتح النسخة الثانية لمنصّة أيام القاهرة لصناعة السينما، بقاعة كليوباترا، بفندق سميراميس إنتركونتننتال.

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وبدأ حفظي بكلمة افتتاحية، وتبعها عدد من المحاضرات والندوات، وكان من أبرز الحاضرين الفنان آسر ياسين.

وقدّمت أيام القاهرة لصناعة السينما، للمشاركين فرصًا للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.

وأدار المنتج والسيناريست محمد حفظي حوارًا مع ستيفن جاجن المخرج والكاتب الحاصل على جائزة أوسكار، وذلك بقاعة الهناجر، في دار الأوبرا المصرية.

ستيفين جاجن، حاصل على الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس عن فيلم "زحام"، الذي فاز بجائزتي جولدن جلوب كأفضل سيناريو وأفضل ممثل في دور مساعد، بالإضافة إلى جائزة "بافتا" لأفضل سيناريو مقتبس. ترشح "جاجن" أيضًا لجائزة الأوسكار عام 2006 لأفضل سيناريو عن فيلم "سيريانا" الذي قام بإخراجه، وفاز النجم "جورج كلوني" بجائزة أوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في نفس الفيلم.