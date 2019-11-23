نجما بوليوود فيشال وشيكار على مسرح القرية العالمية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: استضافت القرية العالمية في دبي، نجمي موسيقى بوليوود الهندية العالميين فيشال وشيكار، الذين أحيَا حفلاً استثنائياً على المسرح الرئيسي في الوجهة العائلية التي تتميّز بتقديم فعاليات ترفيهية متنوعة، إضافةً إلى أفضل تجارب التسوق والترفيه والتعرف على الثقافات المختلفة.

وكان الحفل قد بدأ مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر عند التاسعة مساءً، حيث قدم النجمان العديد من أعمالهما وألحانهما بأغاني شعبية من أحدث الاصدارات الموسيقية في بوليوود، وبينها : Befikreو Tiger Zinda Haiو Student of the Year 2 و Bharat وWar

هذا وتنظم القرية العالمية حفلات موسيقية كل يوم جمعة عند الساعة 9 مساءً، يحييها نجوم عالميين من الشرق الأوسط وآسيا والعالم.



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