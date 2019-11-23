شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أبرز 10 بوسترات لمهرجان القاهرة السينمائى من الدورة الأولى وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفى خلال تلك الفترة كل عشاق السينما بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك مع انطلاق الدورة الـ 41 منه في الـ20 من نوفمبر الحالى على أن تمتد الفاعليات حتى الـ29 من الشهر ذاته.

ودوماً ما يهتم القائمون على المهرجان بالبوستر الرسمى له، كونه أحد أهم المهرجانات العالمية وأقدمها، مما جعلنا نسلط الضوء خلال التقرير التالى على مجموعة من أجمل بوسترات وشعارات مهرجان القاهرة على مر تاريخه.

خلال أول دورة من دورات المهرجان تزين البوستر بصورة لوجه على طريقة المصريين القدماء خلفه الكرة الأرضية، وحوله شريط سينما يدور كأنه الغلاف الجوي لها.



أول بوسترات مهرجان القاهرة السينمائي

خلال الدورة الـ15 من فعاليات المهرجان تمكن المصممون من إضفاء روح خاصة على البوستر، واتضح ذلك خلال الصورة التى زينها رأس يخرج منها شرائط أفلام سينمائية.



مهرجان القاهرة السينمائي عام 1991

خلال الدورة الـ 17 تزين البوستر بوجه امرأة مزينة بطريقة رائعة بشرائط السينما.



الدورة الـ 17 عام 1993 مهرجان القاهرة السينمائي بوستر

تميز شعار الدورة الـ 18 ببساطة شديدة، حيث وضع فى الخلفية برج القاهرة بجوار الشمس، ثم كُتبت كلمة سينما بالإنجليزية بهذا الشكل.



عام 1994 الدورة الـ 18

اكتفى مصمم البوستر رقم 21 في تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي برسم الأهرامات الثلاثة يخرج منها شعاع ممثل في شرائط السينما.

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الدورة الـ 21 من مهرجان القاهرة السينمائي

واحد من أهم بوسترات مهرجان القاهرة السينمائى على مر تاريخه حيث ظهرت فيه امرأة وهي تطير كالملاك خلف كاميرا وتحمل هرما.



بوستر الدورة 32

حاز بوستر بوستر الدورة الـ 34 لمهرجان القاهرة على إعجاب قطاع كبير من رواد السوشيال ميديا من جمهور أو حتي النقاد ممن أثنوا عليه إلي حد كبير، حيث جاء من خلال امرأة ترتدي زيا فرعونيا.



بوستر الدورة الـ 34

خلال فعاليات الدورة الـ 36 من مهرجان القاهرة استقر القائمون عليه على تزيين البوستر بأعين واحدة من أشهر نجمات السينما على مر تاريخها، وهي النجمة نادية لطفى، الأمر الذى أثار ردود فعل إيجابية لدي عشاق السينما وعشاق النجمة الكبيرة.



بوستر نادية لطفي

في لافتة طيبة من القائمين على الدورة الـ 37 من مهرجان القاهرة السينمائي، تزين بوستر المهرجان بصورة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، والتي رحلت عن عالمنا بنفس العام، وذلك تقديراً لتاريخها الفني وقيمتها الكبيرة التي انعكست على تقدير الجميع لتلك اللافتة.



بوستر فاتن حمامة

وأخيراً يأتي البوستر الأخير للدورة الأخيرة من دورات المهرجان، والتي تقام حالياً داخل دار الأوبرا المصرية.