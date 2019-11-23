شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس بالهوت شورت فى عرض "بين الجنة والأرض" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت، منذ قليل، الفنانة ياسمين رئيس على السجادة الحمراء مرتدية هوت شورت، وذلك أثناء حضورها العرض الأول للفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، المشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول "سلمى" و"تامر" متزوجين منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، وتكون المرة الأولى التي يحصل فيها "تامر" على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة. وفي المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد "تامر"

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وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاءالماضى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.