شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تحضر حفل تأبين الراحل هيثم أحمد زكى فى قصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذى أقيم منذ قليل داخل قصر السينما، من ضمنهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وصبحى خليل وتامر عبد المنعم رئيس قصر السينما، والمخرج أشرف فايق، وأحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.

وقال الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما إن الحفل تحت عنوان "عاش يتيمًا ومات وحيدًا"، مشيرًا إلى أن القصر دأب على مواكبة الأحداث الفنية والسينمائية، وإن هذا التأبين يأتى فى إطار الاحتفال بذلك الفنان الشاب الذى رحل فجأة عن الحياة، وتسبب رحيله فى حزن شديد داخل الوسط الفنى بأكمله.

وكان النجم الشاب هيثم أحمد زكى توفى منذ حوالى أسبوعين بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.