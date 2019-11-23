فن ومشاهير

وزيرة الثقافة تحضر حفل تأبين الراحل هيثم أحمد زكى فى قصر السينما

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تحضر حفل تأبين الراحل هيثم أحمد زكى فى قصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذى أقيم منذ قليل داخل قصر السينما، من ضمنهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وصبحى خليل وتامر عبد المنعم رئيس قصر السينما، والمخرج أشرف فايق، وأحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.

 

وقال الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما إن الحفل تحت عنوان "عاش يتيمًا ومات وحيدًا"، مشيرًا إلى أن القصر دأب على مواكبة الأحداث الفنية والسينمائية، وإن هذا التأبين يأتى فى إطار الاحتفال بذلك الفنان الشاب الذى رحل فجأة عن الحياة، وتسبب رحيله فى حزن شديد داخل الوسط الفنى بأكمله.

 

وكان النجم الشاب هيثم أحمد زكى توفى منذ حوالى أسبوعين بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

 

 

01c25395-0373-4bcc-a4bd-def8fdcf3490

 

 

7fba433b-9a7e-45b1-90eb-3f07ea63714b

 

Advertisements

 

43388f5a-39e0-43ea-af22-b5044b374ee4

 

 

c0467645-b9e0-43d3-a4ba-1997cbec4495

 

 

c2162229-30dc-4712-ba21-716f0db05ac4

 

 

cee72d53-25fb-4a26-a432-b69750f2f19a

 

 

fed511e0-43ae-4f0c-8a3c-478f2b40d7d4

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تحضر حفل تأبين الراحل هيثم أحمد زكى فى قصر السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا