- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تحضر حفل تأبين الراحل هيثم أحمد زكى فى قصر السينما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذى أقيم منذ قليل داخل قصر السينما، من ضمنهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وصبحى خليل وتامر عبد المنعم رئيس قصر السينما، والمخرج أشرف فايق، وأحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.
وقال الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما إن الحفل تحت عنوان "عاش يتيمًا ومات وحيدًا"، مشيرًا إلى أن القصر دأب على مواكبة الأحداث الفنية والسينمائية، وإن هذا التأبين يأتى فى إطار الاحتفال بذلك الفنان الشاب الذى رحل فجأة عن الحياة، وتسبب رحيله فى حزن شديد داخل الوسط الفنى بأكمله.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تحضر حفل تأبين الراحل هيثم أحمد زكى فى قصر السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.