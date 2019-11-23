شكرا لقرائتكم خبر عن عبادى الجوهر يحيى حفلا غنائيا في موسم الرياض 3 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب السعودي عبادى الجوهر يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل حفلا غنائيا، تحت عنوان "ليلة عباديات"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبوبكر سالم، والتي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

ومن المقرر أن يقدم عباس عدد من أغانيه ومنها: "المزهرية"، و"خلاص ارجع"، و"صمت الطريق"،و"لو تعرفين"، "قالوا ترى"، و"لا سفر"، و"يا شوق"، و"فى بعدك"، و"اجهلك ولى سنين اتخيلك"، و"تبى تعرف فى قلبى"، "وش مكانك"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال عبادى الجوهر أغنية "كلميني"، من كلمات فيصل بن يزيد، وألحان محمد المغيص، وتقول الأغنية كلميني وبالحكي لا تبخلين.. وأمسحي دمع بعيني.. أمسحي هم السنين.. كلميني وبالحكي لا تبخلين.