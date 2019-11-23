شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أشرف عبد الباقى يمازح نانسى عجرم والسبب سيلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه على Instagramصورتين ظهر فيهما مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم، ومازح عبد الباقي متابعيه ونانسي عجرم من خلال تعليقه على الصورة بكتابة: "ممكن صورة؟.. حاضر يا نانسي".

على جانب آخر طرحت المطربة نانسي عجرم مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية، والتى تحمل اسم "الحب زى الوتر"، وهى من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والكليب إخراج ليلى كنعان.

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