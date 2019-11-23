شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: أتمنى تقديم عمل كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد فلوكس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يتمنى تقديم عمل كوميدى خاصة بعد نجاحه فى أكثر من عمل منها مسلسل "أحمد اتجوز منى" ومسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام الذى تشرف بالعمل معه فى مشواره الفنى، وكان إضافة كبيرة بالنسبة له وخلال هذه الأيام يقرأ عددا من السيناريوهات لكن لم يستقر على أحدها.

يذكر أن أحمد فلوكس حصل مؤخرا على تكريم جديد عن دوره فى فيلم "الممر"، وذلك فى الحفل الذى أقامه قطاع الإنتاج الثقافى فى ساحة الهناجر بالأوبرا، للاحتفال بنصر أكتوبر.

وشارك أحمد فلوكس فى فيلم "الممر" مع أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، كضيوف شرف، وتأليف وإخراج شريف عرفة.